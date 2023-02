Faccia a faccia tra Meloni e Zelensky | sostegno dell' Italia all' Ucraina

Ora, sarà pure un fatto locale e circoscrivibile ma è un segno di come la linea ufficiale Letta - Guerini, per intenderci,più fatica ad affermarsi rispetto anche solo a pochi mesi fa. E ..."Dopo un incontro di gruppo con alcuni leader, le ha chiesto di trattenersi per un", hanno spiegato fonti europee. Nell'occasione Zelensky "ha manifestato la forte gratitudine per l'...

Grande Fratello Vip, il faccia a faccia tra Cristina Quaranta e Giaele de Donà | Video Mediaset SuperGuidaTV

Faccia da cinema, la storia di Fabiano Lioi e della sua malattia rara Avvenire

Zelensky è a Bruxelles. Faccia a faccia con la Meloni LA NOTIZIA

VIBONESE Faccia a faccia con la squadra, Caffo impone l'aut aut ai ... Vibo Sport e tempo libero