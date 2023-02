F1 | Fernando Alonso | “Stroll? E’ talentuosissimo Potrebbe diventare campione del mondo un giorno”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’inizio di una nuova avventura.è pronto a sedersi sulla Aston Martin in vista del Mondiale 2023 di F1. Il due voltedelcambierà scuderia trovando, al suo fianco, il pilota canadese Lance. Un driver che ha alternato risultati incredibili a tantissima incostanza, ma su cui l’asturiano, intervistato in questi giorni, ha detto: “Sarò comunque molto orgoglioso se la squadra vincerà – riporta il sito F1ingenerale.com – anche senza di me in macchina. Sarò molto orgoglioso del processo e del mio contributo al progetto. Con Lance, la squadra ha un pilota giovanissimo, super talentuoso e con la possibilità didel. Vederlo raggiungere questo obiettivo e avere avuto un ruolo in questo, che sia al ...