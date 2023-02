... Amadeus, per avere 'tifato' ieri sera dal palco dell'Ariston per la candidatura di Roma ad ospitare. . 10 febbraio 2023Soprattutto perché Roma si avvia ad ospitare il Giubileo 2025 ed è in corsa per l'. Il nodo del termovalorizzatore C'è un nodo che è estremamente divisivo per i candidati. È quello del ...

Tajani,Ryder Cup occasione per promuovere Italia verso Expo 2030 Agenzia ANSA

Expo 2030: Gualtieri ad Amadeus, grazie per sostegno a Roma - Cronaca Agenzia ANSA

Sanremo tifa per l'Expo 2030 nella Capitale. Amadeus: "In bocca al lupo Roma" RomaToday

Sanremo 2023, Amadeus: «Il festival tifa per l'Expo 2030 a Roma» ilmessaggero.it

Tokyo: Tripodi,progresso nei rapporti e promozione per Expo 2030 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la serata cover in diretta. Questa sera Chiara Francini affianca Amadeus e Gianni Morandi in conduzione. Questo l'ordine di uscita degli artisti per questa serata, dedicata ...Così su twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ringrazia il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, per avere 'tifato' ieri sera dal palco dell'Ariston per la candidatura di Roma ad ...