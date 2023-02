Evasione fiscale | Meloni sembra puntare più su una rivoluzione morale che sulla tecnologia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un vecchio proverbio dice che il buon giorno si vede dal mattino. Per la premieril mattino è arrivato con l’approvazione della legge finanziaria 2023 che ha creato un debito aggiuntivo di 21 miliardi, ha previsto un taglio delle pensioni e degli stipendi dei dipendenti pubblici, sostanziose regalie fiscali per gli autonomi benestanti e una modestissima riduzione per un anno del cuneoper i lavoratori dipendenti. Non un inizio entusiasmante per milioni di contribuenti che si aspettavano qualcosa di diverso. Ora, in una lunga intervista ad un quotidiano economico,alza ancora il tiro e annuncia la sua. Tema non nuovo peraltro nella retorica della politica italiana, ricchissima di rivoluzioni mancate. La premier sul fisco, di questo mi occupo, propone l’ennesima ...