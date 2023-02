(Di venerdì 10 febbraio 2023) Aglisudi Grenchen oro per Jonathan'inseguimento inviduale. Per l'Italia è la quarta medaglia dopo le 3 di giovedì: ori per il quartetto maschile e per Consonnia corsa a ...

Aglisudi Grenchen oro per Jonathan Milan nell'inseguimento inviduale. Per l'Italia è la quarta medaglia dopo le 3 di giovedì: ori per il quartetto maschile e per Consonni nella corsa a ...Sarà ancora Italia - Gran Bretagna la finale per l'oro nell'inseguimento aglisudi Grenchen. Se ieri il testa a testa valeva il titolo nella prova a squadra, questa sera alle 19.34 (prima il duello per il bronzo tra il tedesco Buck - Gramcko e il francese ...

Europei di ciclismo su pista, oro anche nell’inseguimento a squadre Corriere della Sera

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni ORO nella corsa a punti, fra poco i quartetti con Ganna e Milan OA Sport

Europei su pista, Milan è oro nell’inseguimento! La Gazzetta dello Sport

Europei su pista, inseguimento: Milan in finale per l’oro La Gazzetta dello Sport

Europei ciclismo su pista, Consonni e inseguimento uomini d'oro Sky Sport

Jonathan Milan si è confermato campione europeo dell'inseguimento individuale nella rassegna continentale in corso a Grenchen (Svizzera). Nella finale per l'oro l'azzurro ha battuto il britannico ...Due medaglie d’oro in due giorni, Jonathan Milan è l’atleta molto probabilmente più in forma della squadra azzurra agli Europei di ciclismo su pista in quel di Grenchen. A due anni di distanza ...