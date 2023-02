Eurolega 2022 23 | vincono Monaco e Valencia | ko Villeurbane e Panathinaikos

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Serata di gara perll’/2023 di basket e nello specifico, sulla 24esima giornata. Solo 3 le gare giocate, in quanto, ovviamente, quella prevista in Turchia tra Fenerbahce Beko Istanbul ed EA7 Emporio Armani Milano, è stata rinviata a causa del tremendo terremoto che ha scosso la nazione. Passando al basket giocato, vince la Zalgiris Kaunas contro il Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz: 79-75 il risultato finale, che vede vittoriosi i lituani. Nello stesso orario, si è giocato il match tra ASe LDLC ASVEL Villeurbanne. Una gara abbastanza combattuta, ma che ha visto nel finale trionfare proprio i monegaschi per 87-75. PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE Nel posticipo di serata, vince in trasfertaBasket, all’ultimo secondo contro ...

