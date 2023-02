Euro-fratture? Il duo Macron-Scholz non deve impensierire Meloni | dice Bremmer

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A sentire il politologo Ian, non c’è troppo da stupirsi né da preoccuparsi di certe iniziative solitarie di Parigi e Berlino. Negli ultimi giorni ne sono andate in scena due, che non hanno mancato di creare malumori all’interno dell’Unionepea: la cena ristretta all’Eliseo tra il presidente francese Emmanuel, il cancelliere tedesco Olafe il leader ucraino Volodymyr Zelensky; il viaggio negli Stati Uniti dei ministri delle Finanze dei due Paesipei Bruno Le Maire e Robert Habeck per parlare da soli con l’amministrazione Biden impegnata a mettere a terra i 370 miliardi di dollari dell’Inflation Reduction Act. “Le iniziative franco-tedesche su grandi questioni come l’Ucraina o le relazioni transatlantiche sono comuni e in passato sono sempre state accolte diversamente dagli ...