Eternit Bis | chiesto l’ergastolo per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Iniziato il 9 giugno del 2021 il processobis, il processo per la morte di 392 persone, vittime dell’amianto nel territorio di Casale Monferrato segna un primo punto importante. La richiesta di ergastolo, con isolamento diurno, senza attenuanti, per l’imputato,. I pubblici ministeri Gianfranco Colace e Mariagiovanna Compare, hanno avanzato la richiesta di fine mai nell’udienza del processo davanti alla Corte d’assise in corso a Novara nell’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale, al termine delle requisitorie oggi pomeriggio. L’imputato, ultimo proprietario dell’azienda deve rispondere di omicidio volontario, plurimo con dolo eventuale. Bruno Pesce rappresentante dell’associazione Afeva (Associazione familiari vittime amianto) di Casale ...

La procura ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per Stephan Ernest Schmidheiny, accusato al processoin corso alla Corte d'Assise a Novara di omicidio volontario con dolo eventuale di 392 persone. 392 casalesi (62 ex lavoratori dello stabilimentodi Casale e 330 cittadini). Le ..."Ergastolo per Stephan Schmidheiny". Eccola dopo un anno e mezzo di udienze la richiesta del magistrato Gianfranco Colace al processoche si sta celebrando contro l'ex patron della fabbrica che a Casale Monferrato ha operato per decenni, fino al 1986. Il maxi processo che si sta celebrando a Novara ha portato in aula la ...

L'ultimo patron dell'azienda di Casale Monferrato è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale di 392 persone