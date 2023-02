“Espulsione immediata” GF Vip | momento nero proprio per lui | “Inaccettabile ciò che ha fatto”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sin dal suo ingresso al GF Vip 7 lo scorso settembre, Attilio Romita si è reso protagonista di gaffe, uscite di cattivo gusto, scivoloni a non finire.da lui che è uno storico, rinomato simbolo del giornalismo nonché del TG1 nessuno, Alfonso Signorini compreso, se l’aspettavano. Anche oggi si urla alla squalifica. Diverse settimane fa si èlasciare in diretta dalla compagna Mimma Fusco, per il flirt scherzoso con Sarah Altobello. Per riconquistare la dolce metà, Attilio Romita ha peggiorato tutto con un confessionale in cui ha definito l’altra come non alla sua altezza. Adesso l’ennesimo errore. Altra squalifica al GF Vip 7? Attilio Romita, forte polemica al GF Vip: “” Gran parte dei telespettatori lo vorrebbe fuori dallo spiato appartamento di Cinecittà da diverso tempo e quest’occasione è ...