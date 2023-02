ESPN annuncia | Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Carlo, allenatore del Real Madrid, persarebbe a un passo dal diventare ildelCarlo, allenatore del Real Madrid, persarebbe a un passo dal diventare ildel. Per l’emittente le due parti avrebbero già trovato l’accordo con ilitaliano che avrebbe già informato i giocatori Blancos che a fine stagione lascerà la squadra, proprio per sedersi sulla panchina della Selecao.però ha smentito queste voci in conferenza stampa: «La mia situazione è molto chiara, ho un contratto fino al 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.