Eros Ramazzotti | gaffe durante l' esibizione con Ultimo | ' Sai che non me la ricordo?'

(Di venerdì 10 febbraio 2023) 'Sai che non me la?'. La memoria, o forse l'emozione, gioca un brutto scherzo ache, ospite del duetto dinella serata delle cover di Sanremo 2023 per un medley di tre ...

Ariete e Sangiovanni aprono la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata ai duetti. Dopo di loro Will con Michele Zarrillo, Elodie e Big Mama, Olly e Lorella Cuccarini, Ultimo conche dimentica le parole mentre canta. Olly reinterpreta La notte vola con Lorella Cuccarini, cambia il testo, 'una versione contemporanea' come sottolinea giustamente la sua interprete ...'Sai che non me la ricordo'. La memoria, o forse l'emozione, gioca un brutto scherzo ache, ospite del duetto di Ultimo nella serata delle cover di Sanremo 2023 per un medley di tre pezzi dello stesso, si blocca sull'inizio del secondo brano. Dopo 'Adesso ti', ...

Serata cover: Ultimo con Eros Ramazzotti, il medley di successi si guadagna una standing ovation - La diretta della quarta serata - La diretta della quarta serata RaiNews

Sanremo 2023, Eros Ramazzotti dimentica le parole della sua canzone nel duetto con Ultimo: «Sai che non me la ... Open

Tragedia Eros Ramazzotti, la confessione drammatica: "Abbiamo perduto tutto..." PASSIONEtecnologica.IT

Chi è Eros Ramazzotti Età, carriera, biografia, compagna, ex moglie e figli ControCopertina

Finalmente a Sanremo 2023 è arrivata la serata dei duetti. Tutti i cantanti in gara si esibiranno al fianco di altri nomi noti della musica, da Elisa a Bennato, passando per Salmo, arrivando a voci st ...Eros Ramazzotti e Ultimo cantano insieme in un duetto tutto romano che esalta il pubblico di Sanremo. Dopo l'intro iniziale qualcosa va storto ma per fortuna Ultimo ha saputo riprendere in ...