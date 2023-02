Eros Ramazzotti a Sanremo non ricorda le parole e Ultimo suggerisce | ‘Sono scritte nel monitor’

(Di venerdì 10 febbraio 2023)si esibisce consul palco del teatro Ariston a, ma al momento di cantare il medley delle sue canzoni nonle. Momenti di panico questa sera, nella quarta serata del Festival di, con gli artisti in gara che cantano in coppia. E, che ha scelto, si è trovato in un momento imbarazzante. Il cantante romano, infatti, ha avuto un momento di défaillance. Nonva ledel brano che doveva cantare, nonostante fosse una canzone tra le sue più celebri. “Non ricordo le” Durante la performance,si interrompe e guarda. ...

C'è grande attesa per i duetti di Ultimo edche durante le prove sono stati applauditi, come per il duo Giorgia Elisa che fu testa a testa nel Sanremo 2001, e che qui si omaggiano ...Tutto pronto al Teatro Ariston per la quarta, e penultima, serata del Festival di Sanremo. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Chiara Francini, sul palco tutti i 28 artisti affiancati da ospiti ...

Piccolo momento di blackout per Eros Ramazzotti, ospite di Ultimo durante la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2023. Durante un medley dei suoi più grandi successi, Eros ha per qualche ...Quarta serata del Festival di Sanremo: serata cover. Il quinto duetto vede sul palco Ultimo ed Eros Ramazzotti.