Erdogan ammette | ' i soccorsi non procedono come sperato'

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip, ha ammesso che iin Turchia per il terremoto "non stanno procedendo così velocemente". "Alcune persone ignoranti stanno derubando i ...

Le sanzioni necessarie saranno applicate a coloro che commettono questi abusi sotto lo stato di emergenza non appena vengono scoperti", ha poi aggiuntoparlando dalla tendopoli allestita allo ...Per quanto riguarda la Turchia, in base a quanto rivelato dalla protezione civile turca Afad, i feriti sono 74.242 mentre il presidenteha comunicato che sono state 75.523 le persone estratte ...

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ammesso che i soccorsi in Turchia per il terremoto "non stanno procedendo così velocemente come sperato". "Alcune persone ignoranti stanno derubando i mer ...Unicef: 5 mila bambini senza famiglia. Il presidente turco Erdogan ammette il ritardo nei soccorsi. In Siria vaste aree irraggiungibili. La finestra standard di opportunità si è chiusa ma qualche ...