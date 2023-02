“Era organizzato” Sanremo 2023 | bomba Striscia la Notizia sul caso Blanco | cosa hanno scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023), arriva lasu: a sganciarla èlache ha intervistato la stilista dei fiori Jessica Tua; a Valerio Staffelli ha raccontato i retroscena sul momento finora più discusso a. Intanto la terza giornata del Festival ha dato nuove risposte. Marco Mengoni è sempre in vetta alla classifica di. Al secondo posto Ultimo, al terzo Mr. Rain, al quarto Lazza, al quinto Tananai. A seguire, in ordine di classifica: Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola & Chiara, Lda, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu. Così mentre sale ...