“Eolico e solare superano il gas” Perché è una frase vuota e non bisogna gioire

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mi si segnala un Rapporto – il Rapporto Ember – ove con trionfalismo si riporta la strabiliante notizia secondo cui in Ue la produzione elettrica eolica e fotovoltaica, insieme, avrebbero superato la produzione elettrica da gas. Embè? Alla notizia, gli strabici o esultano o si sentono incoraggiati o si chiedono se forse hanno completamente stravisto coloro che lanciano avvertimenti sulla illusione dell’energia dal sole o dal vento (e io sono tra costoro che da vent’anni – invano – avverto della illusione, e ci ho anche scritto un libretto: L’Illusione dell’Energia dal Sole). Mi dispiacere deludere gli strabici, ma io insisto e, quanto alla notizia del Rapporto Ember essa è, sì, vera, ma da essa c’è ben poco dao, al meglio, è quasi priva d’interesse ai fini di chi vorrebbe un futuro di rinascita dell’energia dal sole., non ...

