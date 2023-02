“Energia? Perché bisogna ancora investire nei fossili”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/SIMONE-DE-MARCHI.mp4 “È necessarioin tutte quelle che sono le fonti tradizionali e contemporaneamente spingere il più possibile su tutto quello che è rinnovabile”. Contrapporre i combustibilialle energie green, come si trattasse di una “battaglia di religione”, è sbagliato. Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo, respinge la visione estremista di chi considera gli idrocarburi il male assoluto e le rinnovabili l’unica via. “Io credo che uno dei problemi che abbiamo vissuto in questo periodo sia essenzialmente legato ad aver creduto che sostituire i combustibili tradizionali fosse una passeggiata di salute, come bere un bicchiere d’acqua fresca”, ha osservato Demarchi ai nostri microfoni, prima di prendere parte a uno dei panel della ...