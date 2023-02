Empoli-Spezia | Zanetti | “Non è uno spartiacque di nessun tipo | giochiamo senza fare calcoli”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il tecnico dell’, Paolo, alla vigilia de match contro lovalevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, si è presentato in conferenza stampa: “Queste partite le abbiamo sempre affrontate come fondamentali, poi ce ne saranno altre. Il vantaggio è che non è unodima affrontiamo la partita pensando al momento e. Non vogliamo metterci troppa pressione, ma è una sfida con noi stessi. Veniamo da due partite ben giocate ma in cui abbiamo lasciato giù qualcosa. Vorremmo mettere qualcosa in più, visto che non siamo abituati a questi piani della classifica. Mi aspetto di tornare in campo sempre con l’umiltà e la voglia di portare a casa il risultato a ...

Alla vigilia della partita contro lo, l'allenatore dell', Paolo Zanetti, esalta il suo portiere, Guglielmo Vicario, per la parata ...... 35 presenze e 4 reti in serie B cone Carpi e già in serie C con Pistoiese, Arezzo e Pro Patria) e Sean Parker (ex Monopoli, Lucchese, Massese e Pro Patria in serie C), quest'ultimo ...

"Fisicamente sto molto meglio, e' stato difficile ovviamente non seguire dal campo la partita contro il Napoli, ma ora sono pronto per tornare ...Empoli, 10 febbraio 2023 - Domani (ore 15) l'Empoli torna a giocare al Castellani, dove arriva lo Spezia di Luca Gotti. Una gara che, nonostante gli 8 punti di differenza in classifica, rappresenta ...