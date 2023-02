Emessi 11 Daspo dopo Napoli-Juve | il motivo è da non credere | cosa è successo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lo Stadio Diego Armando Maradona continua ad essere attenzionato dalle forze dell’ordine, che con controlli serrati intervengono per garantire la sicurezza e la legalità all’interno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Questura di: i provvedimenti Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, il questore diAlessandro Giuliano ha rilasciato provvedimenti diper ben 11 tifosi azzurri. Le punizioni previste sanciscono da 1 fino a 5 anni di reclusione in relazione ad avvenimenti accaduti dal 2020 allo scorsontus del 13 gennaio 2023. ScontriRoma Tifosi Le motivazioni dei provvedimentiA riportarlo è l’edizione oggi in edicola de Il Mattino, sul quale si possono leggere anche le motivazioni che hanno portato a ...

