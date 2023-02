Elodie bellissima a Sanremo con il bold eyeliner | come replicare il suo beauty look

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023)è il palco più atteso per ascoltare le grandi novità in campo musicale, ma anche per scoprire le ultime tendenze in fatto di. Quando si parla di trend e make upè una vera e propria regina che sfoggia sempreperfetti e davvero cool. La cantante romana all’Ariston è riuscita ad esaltare la sua bellezza naturale puntando tutto sugli occhi con il. Il trucco dall’effetto assicurato combina in modo sapiente il cat eye con lo smokey per un risultato pieno e sensuale. Lo sguardo di sicuro è il protagonista assoluto deldi2023, allora perché non replicarlo anche a casa e farlo diventare il re del tuo make up? Hai bisogno di pochi prodotti e in un attimo otterrai un risultato ...