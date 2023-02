Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno con Flavio Briatore a Montecarlo

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha spento 43 candeline con torte, dediche e auguri in una giornata davvero indimenticabile a. Prima il “buon” social del fidanzato Giulio Fratini, poi il dolce con la candelina consegnato dal figlio Nathan Falco e in serata il grande party organizzato per lei dall’ex marito. Alla festa c’erano tantissimi

'Buon compleanno a me. Un giorno importante, resomi ancor più speciale grazie all' affetto di cui mi hanno circondato i miei amici', scrive, sotto il post per festeggiare il suo compleanno. La soubrette, infatti, ha compiuto 43 anni e, per l'occasione ha festeggiato con amici e parenti in grande stile: un party ...Tanti auguri a, che ieri (8 febbraio) ha compiuto 43 anni portati davvero divinamente. La soubrette e conduttrice ha deciso per l'occasione di festeggiare davvero in grandissimo stile, con un ...

Elisabetta Gregoraci, festa di compleanno con Flavio Briatore TGCOM

Elisabetta Gregoraci, party da favola per i 43 anni TGCOM

Elisabetta Gregoraci compie 43 anni, le foto del party super glam (e c'era anche Briatore) Today.it

Elisabetta Gregoraci, festa di compleanno con Flavio Briatore TGCOM

Elisabetta Gregoraci compie 43 anni, gli auguri di Giulio Fratini Mediaset Infinity

Elisabetta Gregoraci in grandissima forma per il suo compleanno, la showgirl super seducente con un vestito da urlo ...Elisabetta Gregoraci ha spento 43 candeline con torte, dediche e auguri in una giornata davvero indimenticabile a Montecarlo. Prima il “buon compleanno” social del fidanzato Giulio Fratini, poi il dol ...