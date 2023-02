Elezioni regionali Pro Vita Famiglia | candidati firmano manifesto per vita | famiglia e libertà educativa

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i principali aggiornamenti sullelombarde 2023 Perché ha scelto di candidarsi per la Regione Ho sempre avuto l'interesse e la volontà ...... nell cornice di Villa dei Desideri, ha chiuso ieri sera la sua campagna elettorale per ledel Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Una serata dove oltre 700 tra cittadini, ...

Elezioni regionali: perché Meloni spera di vincere ma non di stravincere Today.it

Elezioni regionali, parla Matteo Salvini: "È ora di cambiare anche nel Lazio" Il Tempo

Lazio, elezioni regionali: i programmi riassunti in 9 punti WIRED Italia

Elezioni regionali, Lombardia: Mara Ghidorzi e la battaglia con Unione Popolare RaiNews

Il 12 e 13 febbraio vanno al voto due grandi regioni italiane: Lombardia e Lazio. Un po’ a sorpresa sui giornali e in tv se ne è parlato poco. Eppure, di temi interessanti su cui discutere ce ne sareb ...Domenica e lunedì prossimi si vota per le Regionali in Lombardia e nel Lazio. I cittadini delle due Regioni chiamate alle urne dovrebbero esprimersi su chi dovrà governare i loro territori per i pross ...