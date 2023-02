Elezioni regionali Pro Vita Famiglia | candidati firmano manifesto per vita | famiglia e libertà educativa

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – 10 febbraio 2023. «Un impegno a sostenere politiche di incentivo alla natalità, di tutela sociale e culturale dellanascente, della maternità e della paternità; di tutela sociale della(ex art. 29 Cost.), specialmente se numerosa o con disabilità a carico, di tutela della dignità delle persone affette da malattie fisiche e psichiche; di tutela e promozione del diritto di prioritàdei genitori e di contrasto alla diffusione dell’ideologia gender nelle scuole. E’ questo l’impegno, che alcunialledi Lazio e Lombardia hanno preso, sottoscrivendo il nostroValoriale (scarica QUI il pdf). Avere amministratori attenti al bene comune è fondamentale per costruire una ...

"Sono convinto che" le"incideranno positivamente certo, ma una vittoria in Lombardia e nel Lazio ci darà anche una gran spinta. Ma il nostro orizzonte di governo sono i prossimi cinque anni". E' quanto ...Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i principali aggiornamenti sullelombarde 2023 Perché ha scelto di candidarsi per la Regione Ho sempre avuto l'interesse e la volontà ...

Elezioni regionali: perché Meloni spera di vincere ma non di stravincere Today.it

Elezioni regionali, parla Matteo Salvini: "È ora di cambiare anche nel Lazio" Il Tempo

Lazio, elezioni regionali: i programmi riassunti in 9 punti WIRED Italia

Elezioni regionali, Lombardia: Mara Ghidorzi e la battaglia con Unione Popolare RaiNews

SAPPADA - A Sappada serpeggia il malumore contro la Regione Friuli Venezia Giulia ... cela nella tradizionale riservatezza e adesione alla maggioranza leghista (nelle elezioni di 2018 la Lega e ...Il 12 e 13 febbraio vanno al voto due grandi regioni italiane: Lombardia e Lazio. Un po’ a sorpresa sui giornali e in tv se ne è parlato poco. Eppure, di temi interessanti su cui discutere ce ne sareb ...