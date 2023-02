Eleonora Incardona | la rete non copre praticamente nulla | curve da infarto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha un corpo da sogno e anche di recente ha saputo sfruttare la sua bellezza con una foto da togliere il fiato. Il mondo del giornalismo sportivo si sta aprendo sempre di più all’universo femminile e si tratta indubbiamente di una bellissima notizia, dato che tutti quanti devono avere la possibilità di poter dimostrare il proprio talento e la propria competenza. Una di queste è di sicuro la sensazionale, con la stupenda siciliana che in questi anni ha saputo costruirsi uno straordinario nome che le ha permesso così ancora una volta di sbaragliare la concorrenza grazie a certe foto da perdere il sonno. InstagramLa bellezza fisica diè stata messa in mostra anche di recente nel momento in cui ha deciso di concedersi una dolce e ...