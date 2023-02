Eintracht Francoforte – Napoli | Scoppia l’ira degli Ultras | “La truffa è l’unica garanzia”

(Di venerdì 10 febbraio 2023): i biglietti esauriti in 21 minuti scatenano la protesta, affisso uno striscione contro i responsabili. Biglietti per: venduti in soli 21 minuti! La prima fase di vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Deutsche Bank Park è stata un successo, con i tagliandi riservati ai tifosi delesauriti in pochissimo tempo. La partita di Champions League trasta causando un’enorme frenesia tra i tifosi azzurri. E questa volta, la frenesia si è manifestata durante la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Deutsche Bank Park. La prima fase di vendita, riservata ...

... per la calcistica Europa League il 16 la Roma è a Salisburgo , mentre per la Champions il 21 i l Napoli gioca acontro l', 5 ore di auto e due autostrade di distanza: come nel ...L'accusa: "La truffa è l'unica ...

Eintracht Francoforte-Napoli, striscione ultras contro l'agenzia per la vendita dei biglietti La Repubblica

Eintracht Francoforte, il presidente accusa: “Non sono io quello che sniffa cocaina” CalcioNapoli1926.it

Eintracht Frankfurt-Napoli, il presidente Peter Fischer si difende: «Cocaina Accuse infondate» ilmattino.it

Eintracht-Napoli ad alto rischio incidenti: il motivo della rivalità tra ultras CalcioNapoli24

Eintracht Francoforte, il presidente: "Ma quale cocaina, è il padre dell'amico di mio figlio che sniffa. Chiederò i danni" CalcioNapoli24

Come riportato dal Mattino, infatti, nell’impegno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte verrà registrato il record di presenze stagionali al Maradona. Si parla di oltre 52 mila presenze ...Non c'è quasi più un biglietto neppure per la gara con la Cremonese. Pochi tagliandi ma anche domenica sera ci saranno 50mila spettatori nel Maradona che faticosamente sta provando ad essere ...