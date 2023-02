Eintracht Francoforte | il presidente si difende | “Ma quale cocaina | è il padre dell’amico di mio figlio che sniffa”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildell’, Peter Fischer, sidalle accuse sull’uso e possesso di. Il patron della squadra che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League ha voluto esprimere la sua in una lettera: “Le accuse nei miei confronti sono totalmente infondate. E’ in atto una campagna di killeraggio mediatico nei miei confronti. Ma, è ildi mioche. Chiederò un risarcimento civile per tutto questo”. SportFace.

I biancorossi non perdono da ben 18 partite - comprese anche Coppa di Germania e Champions - e vantano il terzo miglior attacco (39 gol) dopo quello del Bayern e dell'. Sabato, ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuta Hulrike Sickenberger, giornalista 'Bild'. "Come sta l'La condizione attuale è buona perchè sono ancora imbattuti. Hanno pareggiato in trasferta contro il Bayern. Hanno vinto la loro partita di Coppa che dovevano vincere. Sono ...

Si anima il caso che in questi giorni ha occupato i pensieri dell'Eintracht Francoforte - club che affronterà in Champions League il Napoli -, con il presidente del club indagato per possesso di ...