Egonu sputa nel piatto in cui ha mangiato

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-5.mp4 Nessuno dovrebbe permettersi di dire che l’Italia è un paese razzista, soprattutto se di pelle scura. Paola, la brava e famosa pallavolista di colore nata in Italia – per la precisione a Cittadella – da genitori nigeriani immigrati negli anni ’90, ieri sera dal palco di San Guglielmo ha detto che sì, l’Italia è un paese razzista. Ora le parole hanno un senso. Un conto è dire che il razzismo va combattuto in tutte le sue forme, un conto è dire che purtroppo in Italia, come in qualsiasi altro paese del globo, ci sono imbecilli bianchi che per ignoranza molestano le persone in base al colore, altro è sostenere che l’Italia è un paese razzista. Oltre che offensiva per milioni di italiani, questa asserzione è una gigantesca castroneria e lo conferma proprio la storia da favola di Paola ...