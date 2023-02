Egonu si scorda le scuse | finalmente la musica e i Maneskin | quindi | Sanremo 

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ogni mattina il racconto punto per punto del Festival di Sanremo. La terza serata: il monologo banale della pallavolista, i vestiti azzeccati e tanta

Paolae Sognaluna: una coppia perfetta Solo i suoi fan più affezionati ricorderanno che Paola, all'incirca tre anni fa, si è tuffata a capofitto in un progetto che ha finito con l'...Quindi il festival di Sanremo tiene in considerazione gay, transessuali, fluidi, antirazzisti,(fa storia a sé), bisessuali, poligami, fruitori di Only Fans ma si dimentica dei disabili - Di ...

Egonu si scorda le scuse, finalmente la musica e i Maneskin: quindi ... ilGiornale.it

Paola Egonu sul grande schermo: la prima volta non si scorda mai Il Veggente

Il Festival scorda i disabili, Zelensky gate e Fagnani: quindi ... ilGiornale.it

Sanremo 2023, il meglio e il peggio della terza serata: dalla classe di Grignani alla fake news della lite di… La Stampa

Maneskin d'Italia: balla Sanremo La Prealpina

Il fiato gli manca eccome. Rivedibile. Voto: 5. - Primo abito di Paola Egonu che le rende giustizia. Molto meglio di tutte le altre co-conduttrici o vallette. La sua esibizione un po' imparata a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...