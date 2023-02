E se Macron stesse sbagliando ancora? La tela di Meloni

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Aveva definito la Nato cerebralmente morta e decantato una poco dettagliata autonomia strategica dell’Unione europea salvo poi rendersi conto della realtà con l’invasione russa dell’Ucraina. Aveva criticato l’Aukus salvo poi cercare adesso di aggregarsi ad Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Aveva cercato fino all’ultimo, e oltre, il dialogo con Vladimir Putin, senza successo. Lo stesso dicasi della missione europea in Mali che aveva voluto guidare. Chi è (e chi si crede di essere) Emmanuel? Siamo sicuri che le prove muscolari del presidente francese con Giorgiapossano essere vincenti? La Francia rischia di essere più isolata in Europa e se invece di riuscire a umiliare il presidente del Consiglio italiano avrebbe come effetto solo una politica italiana più polarizzata e antifrancese. Per Parigi questo sembra essere un lose-lose game ...