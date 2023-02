“È andata così” Sanremo 2023 | Amadeus si sveglia con questa notizia E non è proprio bella

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Gli ascolti della terza serata di. Potremmo tranquillamente definirla l’edizione dei record,73esima. Condotta magistralmente da, anche la terza puntata della kermesse si porta a casa un numero da capogiro in fatto di share. È il quarto anno consecutivo checonduce questo festival e i numeri incredibilmente sono sempre in costante crescita. E il merito, c’è da dirlo, è tutto del direttore artistico del Festival. Con la sua simpatia, l’umiltà, la bravura nel saper fronteggiare ogni tipo di difficoltà,riesce a sbaragliare la concorrenza con uno share pazzesco. Anche per la terza puntata che di solito è quella che va peggio, rispetto alle altre 5. Il motivo è semplice, nelle prime due i cantanti non si ripetono (14-15 a serata), nella terza ...