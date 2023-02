Duecento lavoratori assunti e 10 milioni al Fisco | verso la chiusura l’amministrazione giudiziaria di Schenker Italia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A 9 mesi daldisposta dal Tribunale di Milano, è stato previsto un piano di assunzioni con l’ingresso di circa 200per. Ma anche ladel versante tributario col versamento di circa 10di euro al. Anche in virtù di questi due passi avanti si concluderà a breve la procedura di amministrazioneche era stata disposta, nel maggio dello scorso anno per il ramo del colosso tedesco della logistica e dei trasporti, per presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta. Si è tenuta ieri, infatti, davanti ai giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, l’ultima udienza in cui è stato illustrato quanto fatto ...

solleciti di pagamento Inps per iAir Italy E' la richiesta di restituzione degli ammortizzatori sociali all'ente previdenziale per gli ex dipendenti che hanno vinto la causa per ......delinea i profili di rischio per le imprese che esportano e investono nel mondo in circa... ovvero se siano stati conteggiati tutti iche hanno lasciato il Paese prima dello scoppio ...

Duecento lavoratori assunti e 10 milioni al Fisco, verso la chiusura l’amministrazione giudiziaria di… Il Fatto Quotidiano

Esodati Fornero, batosta su 200 dipendenti Air Italy - V&A Verità e Affari

Jabil, 200 lavoratori a Roma per scongiurare i licenziamenti ilmattino.it

Bonus benzina 200 euro per i lavoratori privati nel 2023: come ... Open

Lavoratori del 118 in agitazione: "Trasformati in volontari dal nuovo bando" CasertaNews

Le indagini erano scattate dopo un sequestro di quasi 30 chili di cocaina. Ora la svolta per i lavoratori e i soldi per il Fisco ...Riccardo Monti: "Buona notizia la conferma del numero dell’anno scorso". Marzia Andreoni: "Questo risultato gratifica l’impegno del corpo docente" ...