Due pedoni investiti | un giovane a Roma | un anziano a Guidonia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Entrambi sono deceduti sul colpo – Iltravolto sul marciapiede, l’altra vittima al mercato di– Duesono deceduti dopo essere statiieri a poche ore di distanza ae in provincia. Il primo incidente stradale è avvenuto la mattina aMontecelio: a perdere la vita è stato un imprenditore abruzzese di 75 anni, Franco Greco, travolto da un camion all’interno del Centro agroalimentare. Il secondo sinistro mortale è avvenuto alle ore 14:15 nella capitale: la vittima è Emmanuele Cleber Catananzi, 30 anni, investito sul marciapiede. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto nella capitale, una Bmw di grossa cilindrata, guidata da una donna di 46 anni, stava percorrendo via dell’Archeologia quando, per cause ancora da accertare, ha ...