Droga in Valle Telesina | gli spacciatori traditi dai nomi in codice

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiPanetto, fumo, polvere, vino bianco o nero, chilo di pane, fieno per il coniglio. Sono i più disparatiinusati daglie dai clienti per riferirsi alle dosi di. Cocaina, eroina, crak, kobret, hashish e marijuana smerciata tra Cerreto Sannita, Amorosi, Solopaca, Castelvenere, Puglianello, San Salvatore Telesino, svela l’inchiesta della Procura di Benevento. Questo è ciò che è emerso dalle intercettazioni dei carabinieri nell’ambito dell’operazione anti, che ha permesso di smantellare un gruppo di cinque persone: quattro sono finite in carcere, e una quinta ai domiciliari. A gestire il business Vincenzo De Rosa, 39 anni, Vincenzo Coppola, 42 anni, Salvatore Barbetta, 30 anni, Rosa De Rosa, 38 anni, di Telese Terme e Leucio Pacelli, 48 anni, di ...