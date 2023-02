Dove vedere la replica Sanremo della terza serata su RaiPlay e orario su Rai Premium

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Laè d’obbligo su, come magari anche su Raiin unprestabilito. Durante l’appuntamento dall’Ariston di ieri 9 febbraio, la musica (più dello show in sé) è stata assoluta protagonista. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti i 28 artisti in gara, c’è stato un potentissimo momento rock Maneskin e non sono mancate neanche altre incursioni fuori kermesse di nota come quella di Annalisa. Insomma, ritutta (o solo in parte) la puntata di ieri è un must, almeno per i patiti del festival canoro.su RaiI più conoscono la possibilità diin parte o tutta la ...