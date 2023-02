Dov' è il benzinaio più caro d' Italia e quanto si paga Non faccio il pieno qui nemmeno io

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Alfonso Centrone è stato definito "piùd'" tanto chelui fa più ilnella sua stazione di servizio. Secondoriporta il sito Leggo l'uomo e la sua famiglia gestiscono questo distributore di benzina in centro a Trani in Puglia da oltre trent'anni ma ormai i suoi prezzi sono diventati proibitivi: 2,34 euro al litro la benzina e 2,44 euro il diesel. E la sua storia è diventata virale dopo un servizio di Telenorba finito su Tiktok. "Personalmente mi spiace, io stesso nonbenzina qui", confessa Centrone. Che però si giustifica: "Il prezzo viene stabilito dalla compagnia, il mio guadagno è sempre di 3 centesimi: può anche aumentare a 50 euro euro il litro, il mio guadagno è sempre quello". Il problema è che nessuno si ...

