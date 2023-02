Dopo l' insulto | la lezioncina di Paola Egonu all' Italia | Se prendi un bicchiere

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non parla tanto di razzismo ma dell'essere uguali al di là del colore della pelle e infine fa una dichiarazione d'amore all', co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, comincia così il suo monologo: "Questa sera non sono qui a dare lezioni di vita perché alla mia età sono più le cose da imparare che quelle da insegnare. Cerco di ricavare da ogni giorno un insegnamento". E prosegue: "Da bambina ero fissata con i perché - ha aggiunto - e ancora ora ho i miei perché. Perché mi sento diversa? Perché vivo questa cosa come se fosse una colpa? Col tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità e che alla domanda perché io sono io c'è già una risposta: perché io sono io". Poi, sulla sua "diversità", osserva: "Siamo tutti uguali oltre le apparenze". E fa l'esempio dell'acqua che se messa ...