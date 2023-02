Donnarumma | 'Dualismo con Navas | è stata dura Eliminazione Champions? Non mi sentivo in colpa'

In un'intervista concessa a ' L'Equipe ', Gianluigiha parlato dei suoi primi anni al Psg , ed in particolare delvissuto lo scorso anno con Keylor Navas .: 'NAVAS BUON RAPPORTO, IL MISTER DOVEVA SCEGLIERE' Le sue parole: 'Sono esperienze che ti aiutano, che ti fanno crescere, soprattutto ......per Gianluigi, portiere del Psg e della Nazionale, che ha avuto modo di parlare della sua crescita dal momento dell'approdo in Francia ad oggi. Non mancano i passaggi sulavuto ...

In un'intervista concessa a "L'Equipe", Gianluigi Donnarumma ha parlato dei suoi primi anni al Psg, ed in particolare del dualismo vissuto lo scorso anno con Keylor Navas. Le sue parole: "Sono ...