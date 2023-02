Indian Wells, il direttore Haas sostieneDurante l'Australian Open Tommy Haas, oggi direttore del Masters 1000 di Indian Wells, sottolineava quando sarebbe importante per l'evento che ...Secondo i media serbi,durante il torneo avrebbe chiesto l'intervento della dottoressa Marijana Kovacevic, nota per un trattamento a base di placenta di cavallo e una macchina per elettrodi. ...

Djokovic ci crede: la richiesta per giocare Indian Wells e Miami Tiscali

L'Equipe non crede all'infortunio di Djokovic: «Si è curato con la ... IlNapolista

Come ha fatto Djokovic a vincere gli Australian Open da infortunato ... Sport Fanpage

Un esperto mette in dubbio che Djokovic avesse una lacerazione di ... LiveTennis.it

Paul ci crede: "Voglio affrontare Djokovic. Il mio cammino in Australia non è finito" Tennis World Italia

Novak Djokovic ci spera ancora. Secondo suo fratello Djordje il serbo, tornato numero 1 del mondo dopo il trionfo all'Australian Open, avrebbe fatto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...