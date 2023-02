Diretta Sanremo 2023 | a sorpresa arriva Biagio Antonacci con Tananai LIVE

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tutto pronto al Teatro Ariston per la quarta, e penultima, serata del Festival di. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Chiara Francini, sul palco tutti i 28 artisti affiancati da ospiti ...

A Peppino di Capri, che sul palco del Festival emoziona e canta 'Champagne', va il Premio città dialla carriera. Ottantadue anni e una carriera formidabile, 15 partecipazioni come sottolinea ...Ci attendono sei ore di, sarà una lunga serata. Ariete e Sangiovanni: 5 - Cantano 'Centro ... Chiara Francini: 8,5 - Il cuore rosso è il leit motiv dei suoi look qui a: prima in ...

Sanremo 2023, la diretta Instagram dalla tasca di Amadeus: da Fiorello a Ferragni, pioggia di commenti vip - Il video Open

Fiorello risponde ad Amadeus durante la diretta Instagram Sanremo: "Suca!" la Repubblica

Sanremo, Amadeus scende le scale in diretta Instagram: i commenti esilaranti di Fiorello Today.it

Sanremo, diretta quarta serata: arrivano i duetti e le cover. Co conduttrice Chiara Francini leggo.it

L'artista ha ritirato sul palco il Premio Città di Sanremo alla carriera dopo aver intonato "Champagne", accompagnandosi al pianoforte, e dopo aver accennato, a cappella, "Un grande amore e niente più ...Per la quarta serata di Sanremo 2023, (LA DIRETTA) Madame ha scelto un capolavoro della musica italiana: Via del Campo di Fabrizio De Andrè. Il brano, uscito nel 1967, racconta la storia di un amore ...