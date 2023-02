DiGiEmme Serramenti | “Finestre sempre più nel mirino dei ladri | ecco come proteggerci”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) - Furti domestici in aumento: nella scelta dellefondamentale è affidarsi a un produttore che conosca la costante evoluzione di un settore mutevolequello della sicurezza. Parma, 10 febbraio 2023.di casa neldipiù evoluti. È questa la realtà delineata dalle stime dell'Istat secondo cui, in Italia, le denunce di furti in casa nel 2021 sono state 500 al giorno, praticamente un'effrazione ogni 3 minuti circa, con un aumento significativo degli scassi sue porte-ritenute dai malintenzionati i punti d'accesso più fragili e quindi più facilmente violabili rispetto alle porte blindate. «La “sfida” tra i produttori di infissi di sicurezza e gli scassinatori è annosa e senza esclusione ...