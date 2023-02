Detenuta trans nel carcere di Palermo chiede il cambio sesso ufficiale | il giudice glielo concede

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Salerno, 10 feb — Dice di sentirsi un maschio e desiderare laizione di genere «dall’età di sei/sette anni»; ora, grazie all’autorizzazione del, una(donna biologica) delFuorni di Salerno affetta da disforia di genere potrà sottoporsi all’iter classico di operazioni per completare l’«opera», inclusa la doppia mastectomia. La prima sezione civile del Tribunale di Napoli Nord ha infatti accolto la sua domanda di autorizzazione alla rettifica di nome e di genere. «Mi sono sempre sentito un bambino», ha testimoniato in aula dicendosi «convintissimo della scelta di cambiareperché mi sento uomo e lo voglio essere a tutti gli effetti».alladi diventare ...

