Decreto Milleproroghe | Coronas Forza Italia | “Una buona notizia per i balneari Ma sia un punto di partenza per proteggere i loro investimenti”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fiumicino – “Tirare un sospiro di sollievo: è quello che possono fare ora gli operatorigrazie al via libera al(leggi qui). La proroga delle concessioni fino al 2024 e l’istituzione di un tavolo a Palazzo Chigi rappresentano, infatti, delle conquiste per tutto il comparto turistico balneare. Unache arriva dopo mesi di dubbi sulle sorti del destino degli imprenditori del settore e che ha suscitato la soddisfazione delle associazioni di categoria”. Così, in una nota stampa, Alessio, capogruppo diFiumicino. “Ci uniamo ain questo ‘festeggiamento’, ma è bene sottolineare che ildebba rappresentare undi ...

Le novità entreranno in vigore a fine febbraio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delLa normativa sullo smart working cambia ancora. Con gli emendamenti alapprovati il 9 febbraio 2023 in commissione Bilancio e Affari costituzionali del Senato torna ...Lo prevede un emendamento di Fratelli d'Italia al. Si chiama: 'Modalità semplificate fino ... direttore della DAGEP, per analizzare gli emendamenti al. Si è ribadito che ci sarà ...

Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. Smart working fino a giugno per i lavoratori fragili. Ecco tutte le ... Quotidiano Sanità

Milleproroghe. Stop al pensionemento a 72 anni per i professionisti sanitari. Via libera a finanziamento da 10 milioni ... Quotidiano Sanità

Medici in pensione a 72 anni, solo quelli di base e pediatri: la novità nel Milleproroghe Corriere della Sera

Decreto Milleproroghe: proroga in arrivo per la comunicazione delle opzioni per gli interventi edilizi Ipsoa

Statali - Concorsi rapidi e più semplici per le assunzioni delle forze dell'ordine. Lo prevede un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe. Si chiama: «Modalità semplificate fino al ...Statali - Concorsi rapidi e più semplici per le assunzioni delle forze dell'ordine. Lo prevede un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe. Si chiama: «Modalità semplificate fino al ...