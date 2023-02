De Siervo | «Osimhen testimonia la capacità del Napoli di scovare e valorizzare grandi talenti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Victor, ha ricevuto, dall’Ad della Lega Calcio Deil premio come miglior calciatore del mese di gennaio. Nello scorso mese l’attaccante delsi è contraddistinto con 5 reti nei 5 incontri del mese di gennaio. A tal proposito, l’ad della Lega Calcio Deha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito ecco le dichiarazioni di Desul premio dato ad: «Nel mese di gennaio Victorsi è confermato un autentico Top Player, uno dei più forti attaccanti di tutto il panorama internazionale. Con 5 gol in cinque gare il centravanti nigeriano ha consolidato il suo posto in cima alla classifica marcatori. Ed ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di leader in una squadra che non smette di stupire. Infatti è la terza volta in cinque ...