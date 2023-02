De Rossi e il messaggio d' amore ai romanisti in trasferta | le parole che emozionano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) FERRARA - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia , l'allenatore della Spal , Daniele De, non ha mancato di ricordare la sua avventura con la maglia della Roma ...

FERRARA - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia, l'allenatore della Spal, Daniele De Rossi, non ha mancato di ricordare la sua avventura con la maglia della Roma. L ...Secondo me sta dando risposte positive anche Giuseppe Rossi: non è convocabile ... ma ci siamo sentiti come sempre, gli ho scritto un messaggio anche stamattina“. SCELTE – “Di La Mantia se ne parla ...