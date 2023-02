De Luca | nessuno si permetta di fare polemiche su sanita' Campania

si permetta di fare polemiche sulla sanita' in Campania. Per le risorse e il personale che ... Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della diretta Facebook del ...Ha tenuto una conferenza stampa con il segretario provincialeFantini , la vicesegretaria e ... Non ce lo dimentichiamo: quando il Lazio è unito, non ce n'è per". Sara Battisti, ormai ...

Luca Bianchini: «Tutti fanno sesso e nessuno si fidanza. Ma solo l'amore vero ci fa stare bene» ilmessaggero.it

De Luca: nessuno si permetta di fare polemiche su sanità Campania Agenzia askanews

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello vip Nessun eliminato, per ... Tag24

Il forzista Rubano non risparmia nessuno sulla sanità: stoccate ... anteprima24.it

Dolore e commozione ai funerali del Farmacista Luca Gatti, della ... Sempione News

“Io venivo qua da studente universitario e non c’era nessuno, pochissimi a ricordare le foibe - ha ricordato il ministro Luca Ciriani-. Erano gli anni in cui qui non veniva nessuno per viltà, per ...Massimo Ferrero ha parlato del presente e del futuro della Sampdoria ai microfoni di La Presse. Ecco le sue dichiarazioni Massimo Ferrero ha parlato del presente e del futuro della Sampdoria ai ...