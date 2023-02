Dati Covid | torna a salire l' Rt | è a 0 | 73 L' incidenza cala | 52

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull'andamento delin Italia di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ...della regione Sono 543 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio in Veneto, secondo idell'ultimo bollettino- 19. Non si registrano morti. In totale i casi attualmente positivi sono 16479. Sono sette in meno i pazienti attualmente positivi in area non critica e quattro gli ...

Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 9 febbraio regione per regione Fanpage

Covid in Umbria, il bollettino del 9 febbraio: tutti i dati aggiornati PerugiaToday

Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 8 febbraio regione per regione Fanpage

Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 7 febbraio regione per regione Fanpage

Covid oggi Italia, 84.076 contagi e 576 morti: ultimo bollettino settimana Adnkronos

(Adnkronos) - Sono 543 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si ...Due regioni a rischio alto, 7 moderato e 12 basso Salgono a 2 questa settimana le regioni classificate a rischio alto per Covid per molteplici allerte di resilienza, riporta l'Istituto superiore di ...