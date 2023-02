Daniele Dal Moro svela un retroscena su UeD | ecco cosa succedeva di nascosto

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello Vip,Dalera molto provato. In queste ore, infatti, si è lasciato andare a delle confidenze con Oriana Marzoli in cui hato deiinediti sul suo percorso a Uomini e Donne. Nel 2020, infatti, il ragazzo è stato un tronista nel dating show di Maria De Filippi. Il suo percorso, però, non arrivò ad una conclusione in quanto, poco dopo il suo arrivo, scoppiò la pandemia e il programma fu interrotto. Ebbene a distanza di tre anni da quell'esperienza,ha deciso di portare alla luce deiinediti. Nello specifico, ha rivelato alcune cose che accadevano all'insaputa dei telespettatori. La confessione inedita diDalsu Uomini e Donne: cose ...