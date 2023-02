Daniele Cordisco e Ron Carter | uscito Bitter Head

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il chitarrista Danielee la leggenda del jazz mondiale Ronpresentano l’album ““,per l’etichetta Nuccia il 3 febbraio 2023. “”, che sarà presentato ufficialmente in concerto al Ronnie Scott di Londra il 22 febbraio, è un album che lega tradizione, stile ed eleganza, ed è impreziosito anche dal pianoforte di Jeb Patton e dalla batteria di Luca Santaniello. Proprio quest’ultimo, ha giocato un ruolo particolare nella realizzazione dell’album e nella partecipazione dicome co-leader. Nel corso degli anni, Daniele ha iniziato a collaborare con diversi artisti americani, tra cui: Pat Bianchi, Jerry Weldon, Benny Benack III, Itai Kriss, Bruce Harris, Nick Hampton ed altri, creando un vero e proprio ponte ...

