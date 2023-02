Dal Superbonus alle Supercause Tutti in Tribunale!

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dalil passo è breve. Una situazione molto grave che rischia di aggravarsi ulteriormente, a cui occorre porre rimedio. Quando si parla di110% la prima immagine che viene in mente è quella di una medaglia. Le due facce, peculiarità proprio delle medaglie, possono rappresentare al meglio il giudizio finale su una delle due più importanti misure pentastellate, l’altra è il Reddito di cittadinanza. Dal– IlovetradingDue facce che uniscono, da un lato, gli straordinari risultati che si sono ottenuti in termini di richieste che hanno rimesso in moto un settore che era letteralmente in ginocchio, l’edilizia e, dall’altro, le altrettanto gravi lacune che hanno permesso poi l’attuazione di truffe miliardarie ai ...