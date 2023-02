Dal Real alle italiane | l’Uefa certifica che i club europei sono pieni di debiti con le banche

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’ha detto pochi giorni fa in un’intervista alla Bild, Aurelio De Laurentiis: “Io noncostretto a vendere nessuno perché non ho”. E in effetti il dato dell’indebitamento con ledeiprincipaliè indicativo per sottolinearne le strategie economiche, e i trend di sviluppo. In altre parole iun indicatore di salute (o malattia) delle società di calcio. Calcio e Finanza riporta i dati della nuova edizione del report “The EuropeanFootballing Landscape”, un documento sull’analisi comparativa delle licenze perUefa che fornisce uno studio, anche, deiverso le, con particolare riferimento ai 20 topper ricavi in Europa ...