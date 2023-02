Da me o da te | la recensione del film con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il: Da me o da te, 2023. Regia di: Aline Brosh McKenna. Cast:, Tig Notaro, Jesse Williams, Shiri Appleby, Rachel Bloom, Steve Zahn. Genere: Commedia, sentimentale. Durata: 109 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: Debbie e Peter sono amici da 20 anni, ma scambiandosi vita e casa per qualche giorno, si renderanno conto che tra loro c’è qualcosa di più.